«Русский» Таиланд, лыжные трассы и карри по-ланкийски: как отдохнули сибирские бизнесмены на новогодние праздники?

Россияне активно осваивают «дружественные» страны, а на Красной поляне в Сочи почти не выпал снег: чем в этом году ознаменовался курортный отдых на новогодних праздниках для новосибирцев, «Континенту Сибирь» рассказали представители регионального бизнеса.

Екатерина Терентьева, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь»:

— Планировать новогодние праздники мы с мужем начали в начале ноября. У нас был чёткий план: семейная встреча Нового года, прогулки, просмотр фильмов под оливье и мандарины, возможно, короткая поездка по России.

В конце декабря мы наткнулись на выгодное предложение на Шри-Ланку с прямым перелётом из Новосибирска. Тур был куплен буквально за неделю до отъезда, поездку спланировали вместе с друзьями.

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Это был наш первый опыт празднования Нового года в тепле. Несмотря на отсутствие традиционных атрибутов, ощущение праздника сохранилось.

Главным аргументом в пользу поездки для меня стала давняя мечта — увидеть китов — ланкийцы предлагают короткие однодневные экскурсии по наблюдению за морскими обитателями. Правда, нам показались только дельфины и касатки, а голубые и горбатые киты остались незамеченными. Думаю, моя цель на 2023 год понятна.

По атмосфере и стилю жизни Шри-Ланка, на мой взгляд, очень похожа на любимый новосибирцам Таиланд. Правда, разнообразие, уровень сервиса и развитие туристических объектов в целом ещё значительно отстают от Тая.

Многие приезжают на Шри-Ланку за сёрфингом — такой морской аналог Шерегеша. Лучшие места для сёрфинга зависят от сезона. Мы как новички, которые осваивали сёрф впервые, в январе тренировались на пляже Девата. Там невысокие волны и песчаный пляж, а ещё много сёрф-шопов, которые предлагают как прокат, так и уроки с инструкторами.

Ещё передо мной стояла задача отметить юбилей, который как раз выпал на наш отдых. Мы с друзьями брали мастер-класс по приготовлению традиционного карри. Съездили на местные рынки, чтобы закупить овощи, специи, рыбу и морепродукты, а затем под руководством ланкийской тётушки в течение четырёх часов готовили блюда. Я обожаю такие активности, они позволяют лучше окунуться в местную жизнь и прочувствовать колорит.

По словам нашего кулинарного гуру, подобные мастер-классы больше интересны немцам и британцам. Но сейчас на Шри-Ланку стало приезжать всё больше туристов из России, что, на мой взгляд, способствует развитию экономики страны. И не может не радовать местных жителей.

Александр Долгов, основатель федеральных сетей LaserLove и Cheburek.me:

– В этом году я первый раз был на Мальдивах и в очередной раз в Таиланде.

Таиланд в этом году запомнился тем, что там было какое-то колоссальное количество русских, в том числе предпринимателей. Было даже такое ощущение, что там отдыхают одни наши соотечественники. Встречали много знакомых, с кем-то из них мы потом вместе ужинали, встречались ещё. Один раз на пляже ко мне подошёл знакомый, которого я не видел лет 12.

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Второе наблюдение о Таиланде – там явно не хватает персонала: пандемия наложила свой отпечаток на местный бизнес, из-за сложностей сотрудники отелей и ресторанов уехали. Поэтому сервис там сейчас сильно страдает. Это проявляется, например, в ожидании еды, уборки. И, пожалуй, курорт стал очень дорогим. Цены выросли именно на проживание — благодаря тому, что очень много туристов.

Ещё Таиланд удивил тем, что там легализовали марихуану, и она продаётся буквально на каждом углу. Это дико!

На Мальдивах я удивился индусам, которые снимали на телефон всё подряд. Например, утром они приходили в ресторан отеля и снимали шведский стол.

В целом, Мальдивы – наверное, не мой вариант отдыха. Это небольшой островок, он хорош для пар или для тех, кто хочет побыть один. Там ты ограничен двумя-тремя ресторанами и шведским столом при отеле. А Таиланд всё-таки большой полуостров, там много мест, куда можно перемещаться. Там есть памятники, парки, можно купать слонов – намного больше мест в плане того, что делать, куда пойти, и где поесть. Правда, в Таиланде море более грязное – Мальдивы чище. Ещё на Мальдивах +27-28 градусов, это приятно, а в Таиланде — за +30 — уже жарковато.

На Мальдивы я ездил в декабре, а это достаточно активное рабочее время. Поэтому в течение дня у меня были какие-то созвоны, работа по нескольку часов. В остальное время занимался спортом в зале, проводил время на море с детьми, купался. А в Таиланде я был уже с 1 по 10 января, поэтому ничего по работе особо делать не пришлось. Там я участвовал в бизнес-мероприятиях. Мы с коллегами-предпринимателями провели несколько встреч. Сначала встречались небольшими компаниями на вилле — жарили барбекю, общались, а потом я организовал большую встречу на 40 человек. Моя супруга в конце поездки также собрала небольшую встречу для девушек.

А в основном мы перемещались по острову. Мы всегда в Таиланде арендуем автомобиль, смотрим разные пляжи, заведения. Кстати, в Таиланде появилось много хороших ресторанов, в том числе с европейской кухней, что нетипично для этого места.

Денис Крылов, руководитель Сибирского филиала «РТ-Инвест транспортные системы» (оператор системы «Платон»):

– Новогодние праздники мы с семьёй провели в Сочи. Для нас это уже стало доброй традицией.

Уже четвёртый год подряд мы ездим на Красную поляну, чтобы покататься на лыжах. Это уникальный курорт, построенный к Олимпиаде, и не погибший, как многие другие олимпийские деревни, а развившийся, заполнившийся, живой, с шикарным климатом, теплом и уютом.

Этот год запомнился тем, что в этих местах выпало меньшее количество снега, поэтому некоторые курорты Красной поляны вообще были преимущественно закрыты. Курорт «Роза Хутор», где отдыхали мы, из-за недостатка снега открыл не все трассы, и продавались они только тем, кто проживает на курорте. Это, конечно, удивляло и напрягало. Но зато зона катания была небольшая, катающихся было заметно меньше, поэтому не было очередей.

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В первые дни было прекрасное солнышко, тёплая погода. Катались так много, что не успели ни съездить на море, ни поплавать в аквапарках. Но потом прошёл снегопад, такой, как «полагается» в горах, — метель, вьюга, куча свежего снега. После этого нам удалось пару дней заняться внетрассовым катанием. Кроме того, после снегопада самые «вкусные» трассы были открыты, и катание стало совершенно замечательным.

Мы правоверные лыжники, поэтому наш день строился просто. Встаём ещё в темноте, к открытию подъёмника в 8:30. Ожидаем первые кабинки наверх, чтобы успеть первыми покататься по пустым, идеально подготовленным трассам. Ну а потом уже всякие ресторанчики, прогулки, питьё кофе в любимой кофейне на рыночке «Розы Хутора». Хозяин этой кофейни уже стал нашим другом, мы постоянно с ним пересекаемся.

А ещё в самолёте я обнаружил, что лечу вместе со своим хорошим товарищем. Уже по прибытию в Сочи мы прекрасно провели время в совместных чаепитиях и беседах. Так что прямо настоящий праздник получился.