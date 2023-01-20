В Республике Алтай будет создано министерство туризма. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин во время совещания, посвященного предварительным итогам работы туристической отрасли региона в 2022 году.

«Сегодня развитием туризма в наших органах власти занимается всего 5 человек, хотя это наша главная после сельского хозяйства точка роста, и мы — один из главных туристических центров России. Учитывая ежегодный рост туристического потока и необходимость тотальной перезагрузки всей отрасли, считаю необходимым создать министерство туризма Республики Алтай», — сказал Олег Хорохордин.

Также глава региона отметил, что значительная часть проблем в развитии туристической отрасли связанна с тем, что многие проекты создаются без предварительного согласования и обсуждения с местными жителями. В свою очередь это приводит к тому, что появляется негативный резонанс, и инвесторы отказываются от реализации проектов. Для этого в новом министерстве запланировано создание

общественного совета, который будет включать в себя представителей турбизнеса, экологии, туроператоров, действующих в регионе, общественных деятелей и других заинтересованных сторон.

Как сообщает пресс-центр правительства Республики Алтай, из 33 инвестиционных проектов регионального значения 18 относятся к туристической отрасли. Планируемая сумма их инвестиций – почти 45 млрд рублей.

Напомним, что в Новосибирской области планируется создание туристического кластера «Обские парки» стоимостью 11 млрд рублей.