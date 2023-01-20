Первокурсников новосибирских колледжей привлекут к работе на оборонно-промышленных предприятиях

Студентов первого курса новосибирских колледжей приглашают на стажировку на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Выпускников планируется закреплять на профильных рабочих местах. Так правительство планирует закрыть недостаток в рабочих местах.

Студентов первого курса новосибирских колледжей зовут на стажировку на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК). На предприятиях ОПК не хватает работников. Об этом стало известно 19 января во время выездного совещания на площадке АО «Катод» губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличивают объёмы производства, многие уже сегодня находятся на стадии реконструкции и модернизации. И всем нужны специалисты. Надо искать новые способы решения вопроса», — рассказал губернатор. Его слова приводит правительственная пресс-служба.

По словам Андрея Травникова, на данный момент минпромторг и минобразования уже готовят соответствующую документацию «для того, чтобы выпускников закреплять на профильных рабочих местах».

Ранее в октябре 2022 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о начале трудовой мобилизации среди студентов ВУЗов и ССУЗов. В Кузбассе таким образом планировалось не допустить остановки промышленного производства в условиях частичной мобилизации.

Напомним, что АО «Катод» увеличило в несколько раз производство. Произведенные детали стали частью приборов ночного видения, которым обеспечили участников СВО из Новосибирска.