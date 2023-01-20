В Кузбассе по итогам 2022 года объемы добычи угля снизились на 8%. Показатели года были зафиксированы на уровне 223,6 млн тонн. В 2021 году было добыто 243,1 млн тонн угля. Падение объемов составило 19,5 млн тонн. Об этом сообщило министерство углепрома по региону.

Всего на шахтах было добыто 71,9 млн. тонн (в 2021-ом — 85 млн. тонн), на разрезах показатели остановились на уровне 151,7 млн. тонн (в 2021-ом — 158,1 млн. тонн). Общий спад затронул соответственно и сферу переработки угля на 5,5%, включая углеобогатительные фабрики – на 8,2%. Выпуск угольного концентрата сократился на 5,5%.

Всего за 2022 год из региона было отгружено 200,5 млн тонн, что почти на 22 тонны меньше в сравнении с предыдущим годом. На западном направлении минус по отгрузке составил 15,9 млн. тонн, а на восточном — 3,1 млн тонн.

Значительное снижение объемов поставок угля произошло в экспортном направлении. Поставки снизились на 14% в отношении к 2021 году. При этом противоположная ситуация произошла с поставками угля на электростанции внутри страны. В этом направлении установлен ощутимый прирост на 16,2%.

Ранее мы писали о планах Республики Беларусь развивать биржевую торговлю с регионами СФО. На сегодняшний день Кемеровская область вошла в ТОП-3 областей России по объему биржевого товарооборота с Беларусью, во многом за счет внушительных поставок энергетического угля для промышленных предприятий.