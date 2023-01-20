Губернатор Новосибирской области проинспектировал строительство инфекционной больницы в посёлке Садовый

В посёлке Садовый Новосибирской области продолжается строительство новых зданий городской инфекционной больницы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на стройплощадке, где обсудил со специалистами перспективы создания медицинского городка, а также разработку концепции освоения территории действующего медучреждения на Шамшиных.

Выездное совещание с главой региона прошло на площадке строительства больницы в пятницу, 20 января.

В ходе мероприятия губернатору продемонстрировали, в частности, строящиеся здания боксированного отделения и отделения клинической диагностики.

Как отметил на совещании глава региона, для инфекционной больницы, где требуется большое количество изолированных помещений, технология строительства со множеством корпусов наиболее приемлема.

Андрей Травников также сообщил, что главные задачи строительства – обновить материальную базу и перенести существующую инфекционную больницу из центра Новосибирска.

«Изучая опыт других регионов, мы осознали, что просто скопировать решения, реализованные в период пандемии во многих других субъектах, нельзя. Потому что ковидный госпиталь и многопрофильная инфекционная больница – это «две большие разницы». По сути дела, здесь создаётся большой медицинский городок. Проектов такого масштаба в Новосибирской области не реализовывалось десятилетиями», – подчеркнул губернатор.

Как рассказал глава региона, сейчас рассматривается возможность реализации земельно-имущественного комплекса инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Такая схема, по словам Андрея Травникова, может стать элементом финансовой модели проекта строительства нового медучреждения и снять нагрузку на региональный бюджет.

«Поэтому даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрий Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо – общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает – третий квартал этого года», – сказал Андрей Травников.

По словам главного врача Городской инфекционной клинической больницы №1 Ларисы Поздняковой, в новых помещениях установят самое современное оборудование. Это в том числе два томографа, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимый для лечения тяжёлого течения коронавируса, а также эндоскопическое, реанимационное оборудование и оборудования для УЗИ-диагностики.

Работы на стройплощадке идут с опережением графика. Федеральные средства на строительство были выделены при участии первого заместителя председателя Государственной Думы РФ, депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Жукова – с инициативой возведения больницы губернатор Андрей Травников обращался в правительство России и Госдуму, его предложение получило поддержку. Власти региона в кратчайшие сроки подготовили и защитили проект на всех уровнях, а также выделили земельный участок и нашли инвестора.

В новой больнице будет 504 койко-мест, общая площадь медучреждения – около 35 тыс. кв. м, площадь её территории – 24 га. В состав комплекса войдут шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, четыре лаборатории и оперблок в комплексе с родовым отделением. Объект оборудуют вертолётной площадкой для санитарной авиации.

Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Ввести объект в эксплуатацию по графику застройщика планируется до 31 августа 2023 года.

Напомним, что решение о строительстве инфекционной больницы в посёлке Садовой правительство Новосибирской области утвердило в июне 2021 года.