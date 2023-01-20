В Красноярске на ремонт дорожного покрытия Коммунального моста выделят порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Работы на мосту будут проведены для устранения дефектов и колейности. Запланирована полная замена дорожной одежды. Будет уложено около 40 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия. Мероприятия проведём в самый малозагруженный летний период – ориентировочно в июне-июле. Движение будем ограничивать по полосам, чтобы не создавать излишний дискомфорт для горожан», – рассказал Александр Мацак, заместитель руководителя Управления дорог Красноярска.

На данный момент администрация города занимается подготовкой всей необходимой документации для выбора подрядчика.

Напомним, что в Новосибирске отстаёт от установленных сроков строительство четвёртого моста через Обь. К концу 2022 года техническая готовность объекта составила 55,4% при плановом показателе более 70%.