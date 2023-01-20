Раненные в ходе СВО красноярцы получат до полумиллиона рублей

Участники СВО, которые пострадали во время боевых действий, получат от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

20 января губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал в своем ТГ-канале, что для поддержки участников СВО и их семей региональные власти разработали ряд мер. Так, теперь раненные на спецоперации смогут получить дополнительные выплаты.

«В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщил Александр Усс.

Глава региона подчеркнул, что задача властей помочь вернуться к «нормальной жизни» этой категории населения.

Напомним, что ранее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратился к полпреду Анатолию Серышеву с просьбой открыть на территории Сибирского федерального округа учебный центр для подготовки к СВО.