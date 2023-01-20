Артем Скатов вернулся на работу в новосибирскую мэрию

Жанна Гладкова
 
Артем Скатов вернулся на работу в новосибирскую мэрию
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов. Фото Михаила Перикова

Как стало известно «Континенту Сибирь», заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, отстраненный от должности по решению суда, вернулся на муниципальную службу.

Вице-мэр Артем Скатов приступил к своим обязанностям 12 января 2023 года. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил сам чиновник. «Решение суда об отстранении меня от работы было на время следственных действий. Дело передано в суд. С этого момента я приступил к выполнению своих должностных обязанностей», – рассказал Артем Скатов.

По словам вице-мэра, он будет курировать те же направления, что были закреплены за ним ранее.

Напомним, что Октябрьский районный суд отстранил вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова от исполнения полномочий в начале декабря в связи с уголовным делом о клевете, заведённым по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева после информации в телеграм-канале «Государь». Сам Савельев комментировал ситуацию «Континенту Сибирь», отмечая, что заявление было подано «конкретно по факту публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».

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