Артем Скатов вернулся на работу в новосибирскую мэрию

Как стало известно «Континенту Сибирь», заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, отстраненный от должности по решению суда, вернулся на муниципальную службу.

Вице-мэр Артем Скатов приступил к своим обязанностям 12 января 2023 года. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил сам чиновник. «Решение суда об отстранении меня от работы было на время следственных действий. Дело передано в суд. С этого момента я приступил к выполнению своих должностных обязанностей», – рассказал Артем Скатов.

По словам вице-мэра, он будет курировать те же направления, что были закреплены за ним ранее.

Напомним, что Октябрьский районный суд отстранил вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова от исполнения полномочий в начале декабря в связи с уголовным делом о клевете, заведённым по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева после информации в телеграм-канале «Государь». Сам Савельев комментировал ситуацию «Континенту Сибирь», отмечая, что заявление было подано «конкретно по факту публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».