Житель Хакасии осужден за незаконный сбыт сигарет на сумму более 7 млн рублей

Александр Киселев
 
Сигареты
Фото из архива «Континент Сибирь»

В Хакасии местный житель получил два года условно за нелегальный сбыт сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, обвиняемый в 2021 году пытался продать крупную партию контрафактных сигарет. У мужчины изъяли более 68 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на сумму 7,42 миллиона рублей.

Подозреваемого признали виновным по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Свою вину «продавец» полностью признал и оказывал содействие следствию.

Напомним, что недавно в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух мужчин с 18,7 килограммов наркотиков. Задержанные планировали продажу запрещенных веществ через интернет.

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