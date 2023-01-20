Суд вернул новосибирскому экс-губернатору Юрченко 7 миллионов, потраченные на адвокатов

Железнодорожный суд Новосибирска частично удовлетворил иск бывшего губернатора региона Василия Юрченко о компенсации имущественного вреда в ходе уголовного преследования. Из казны государства ему будет выделено более семи миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, решение вынесено в пятницу, 20 января.

В суде уточнили, что средства, взысканные в пользу экс-губернатора с Российской Федерации, направлены на возмещение затрат на юридическую помощь, а также расходов, связанных с рассмотрением вопроса о реабилитации. С учётом индексации цен в Новосибирской области в период с февраля 2020 года по декабрь 2022 года общая сумма компенсации составила 7 061 896 рублей 80 копеек.

Напомним, что в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко было возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Одно из них – о переводе земельного участка площадью 17,7 тыс. га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения, заведённое в 2014 году, — было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Право на компенсацию ущерба от уголовного преследования по этому делу Юрченко получил в феврале 2017 года. В начале 2020 года экс-губернатор подал иск о возмещении затрат на адвокатов на сумму 5,8 млн руб. В мае 2020 года суд постановил выплатить ему 212 тыс. руб., а в конце 2020 года – 5,7 млн руб., однако эти решения были оспорены. В августе 2021 года Василию Юрченко присудили выплату около 290 тыс. руб., однако в сентябре экс-глава региона обжаловал решение, запросив более значительную сумму.

По второму уголовному делу Василий Юрченко был приговорён в трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет. Соответствующее решение было вынесено в октябре 2017 года. По данным следствия, в 2010 году Юрченко, будучи первым вице-губернатором Новосибирской области, отменил аукцион по приобретению земельного участка в центре Новосибирска и продал этот участок коммерческой организации по заниженной цене.

Василий Юрченко возглавил Новосибирскую область в сентябре 2010 года, однако осенью 2014 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.