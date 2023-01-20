Арбитраж заставил мэрию Новосибирска признать право на приватизацию объектов Заельцовского кладбища

Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил исковое заявление ООО «Ритуальное хозяйство» к мэрии города. Организация требовала признать право на приватизацию отдельных объектов на территории Заельцовского кладбища.

ООО «Ритуальное хозяйство» несколько лет арендовало строения у мэрии Новосибирска, однако в 2022 году решило их выкупить.

Как следует из документов суда, приобрести объекты без проведения торгов предприятию позволяет законодательство. А именно — федеральный закон № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Однако городские власти организации отказали, сославшись на архивные документы строений. В них говорится о том, что здания не могут отчуждаться от единой структуры Заельцовского кладбища.

Отказ от признания права приватизации объектов в мэрии объяснили также тем, что все помещения кладбища отапливаются от одной котельной.

Спорный вопрос отдельно рассмотрели на заседании горсовета в июне. Там депутаты также заключили, что все объекты в границах Заельцовского кладбища относятся к единой системе и не могут быть отчуждены по отдельности.

Вопрос продолжили решать уже в суде. К делу были привлечены областная прокуратура и МКУ «Ритуальные услуги». И если надзорное ведомство поддержало муниципалитет, то муниципальное учреждение встало на сторону истца. В МКУ отметили, что спорные объекты не являются частью единого комплекса кладбища и в процессе захоронения не используются.

В итоге арбитражный суд пришёл к выводу, что объекты не участвуют в обеспечении работы Заельцовского кладбища, не предназначены для погребения, а значит, отказ в их приватизации является незаконным. В суде также отметили, что от основной территории кладбища зона со строениями, арендуемыми «Ритуальным хозяйством», отделена глухим забором.

«Суд, с учётом совокупности собранных по делу доказательств, находит выводы заинтересованного лица и прокуратуры ошибочными, не основанными на полной и объективной оценке фактических обстоятельств», — говорится в заключении.

Теперь, по решению, суда мэрия Новосибирска обязана повторно рассмотреть заявку ООО «Ритуальное хозяйство». Само же решение пока в законную силу не вступило.

По данным из открытых источников, учредителями ООО «Ритуальное хозяйство» являются Лариса Семёнова и Виталий Калюжин. Руководитель предприятия — Ксения Тайлакова.

Напомним также, ранее суд не позволил Толмачёвскому сельсовету продать кладбище под Новосибирском.