Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва 2023 года начнется 23 января. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году сотрудники IТ-компаний смогут самостоятельно заполнить информацию о себе. Для этого необходимо подать заявление через портал Госуслуг в срок до 6 февраля. В том случае, если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, за него это может сделать работодатель.

В свою очередь IТ-компаниям нужно успеть до 9 февраля проверить данные своих сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры также через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков. В ведомстве передадут информацию в Минобороны до 1 марта. Решение о об отсрочке специальная комиссия будет принимать с 1 апреля по 15 июля.

Специалисты, которые претендуют на отсрочку, должны соответствовать нескольким критериям. Помимо российского гражданства требуется наличие трудового договора и трудоустройство в аккредитованных IТ-компаниях сроком не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. В свою очередь организация должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.

Ранее мы писали, что депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко добился отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для отца ребёнка с диагнозом «аутизм».