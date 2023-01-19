Владелец «Экологии-Новосибирск» не в курсе уголовного дела на руководство

ГК «ВИС» не в курсе уголовного дела, которое заведено на неустановленных лиц среди руководства «Экология-Новосибирск». Компания входит в структуру ГК «ВИС». «Континенту Сибирь» подтвердили эту информацию в пресс-службе компании.

ГК «ВИС» не получала уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей «Экологии-Новосибирск», которая входит в структуру компании. «Континенту Сибирь» подтвердили эту информацию в пресс-службе компании.

«По размещённой в открытых источниках информации можно предположить, что речь, скорее всего, идет о заявлении от ООО «Эко-Лайн» на сумму 30 млн руб. Это одна из компаний, осуществлявших в 2019 году транспортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по договору с ООО «Экология-Новосибирск». В рамках исполнения договорных обязательств между сторонами возник спор в отношении объёма и качества оказанных ООО «Эко-Лайн» услуг, точка в котором была поставлена решением арбитражного суда», — пояснили в пресс-службе ГК «ВИС».

Также ГК «ВИС» уточнила «Континенту Сибирь», что задолженность в 30 млн рублей перед «Эко-Лайн» отражена в арбитражном деле о банкротстве «Экологии-Новосибирск».

Ранее 18 января Прокуратура Новосибирской области заявила об уголовном деле на руководителей регионального оператора в Новосибирске. Между компанией и подрядной организацией в 2019 году заключен контракт на транспортировку отходов. Однако «Экология-Новосибирск» выплатила лишь 45 млн рублей из 75 млн рублей, которые обязана перечислить за предоставление услуг неназванному юрлицу.

В соответствие с этим следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что в деле о банкротстве «Экологии-Новосибирск» кредиторы проголосовали за смену внешнего управления на конкурсное. Заявление о самобанкротстве «Экология-Новосибирск» подала еще в конце 2021 года.