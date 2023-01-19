В Новосибирске началось строительство кампуса мирового уровня

Начались подготовительные работы на стройплощадке кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета. Общая площадь объекта составит более 40 тысяч кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который осуществляет контроль за строительством.

«В настоящее время на территории кампуса строители обустраивают временное ограждение площадки и размещают бытовой городок. Проводится подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Также специалисты подготавливают территорию под устройство котлована. Завершить строительство первого этапа кампуса планируется в 2024 году», — рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе планируется построить пятиэтажный Корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Здание будет иметь площадь более 16 тысяч кв. м и рассчитано на 3 тысячи человек. Также его оснастят всем необходимым оборудованием.

Вместе с этим в пресс-службе компании напомнили, что на территории НГУ также будет построен пятиэтажный Учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана и четырехэтажный Научно-исследовательский центр. Суммарно объекты также смогут вместить порядка 3 тысяч человек.

В 2021 году Правительством РФ для реализации были отобраны первые 8 проектов по строительству университетских кампусов мирового уровня, одним из которых стал проект кампуса НГУ.

Напомним, что недавно в НГУ у одного из студентов зафиксировали корь. В вузе заявили, что это был единичный случай.