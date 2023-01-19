В Новосибирске началось строительство кампуса мирового уровня

Александр Киселев
 
Кампус НГУ
Автор фото Михаил Периков

Начались подготовительные работы на стройплощадке кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета. Общая площадь объекта составит более 40 тысяч кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который осуществляет контроль за строительством.

«В настоящее время на территории кампуса строители обустраивают временное ограждение площадки и размещают бытовой городок. Проводится подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Также специалисты подготавливают территорию под устройство котлована. Завершить строительство первого этапа кампуса планируется в 2024 году», — рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе планируется построить пятиэтажный Корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Здание будет иметь площадь более 16 тысяч кв. м и рассчитано на 3 тысячи человек. Также его оснастят всем необходимым оборудованием.

Вместе с этим в пресс-службе компании напомнили, что на территории НГУ также будет построен пятиэтажный Учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана и четырехэтажный Научно-исследовательский центр. Суммарно объекты также смогут вместить порядка 3 тысяч человек.

В 2021 году Правительством РФ для реализации были отобраны первые 8 проектов по строительству университетских кампусов мирового уровня, одним из которых стал проект кампуса НГУ.

Напомним, что недавно в НГУ у одного из студентов зафиксировали корь. В вузе заявили, что это был единичный случай.

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