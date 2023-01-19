В Новосибирске на станции Инская произошла утечка соляной кислоты

В Новосибирске произошла утечка аварийно химически опасного вещества из вагона на станции Инская. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«На данный момент на месте аварии задействована организация, оказывающая услуги в области безопасности и ликвидации последствий подобного рода ситуаций, с которой у РЖД подписан договор. Движению ничего не препятствует, так как место аварии находится вне зоны передвижения других поездов», — рассказал «Континенту Сибирь» начальник отдела информации и связей с общественностью главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Известно, что утечка произошла утром 19 января в 5:45 (мск) во время осмотра грузового состава на станции Инская. Сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь соляной кислоты у одного железнодорожного контейнера.

В настоящее время вагон с контейнером отцеплен и отправлен на специализированный путь. Пострадавших нет, угрозы населению нет. В транспортной прокуратуре сообщили, что по данному инциденту организована проверка.

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