Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения местной компании

Новосибирская компания АО «Катод» обеспечила приборами ночного видения участников СВО из региона. Серийный выпуск деталей для приборов налажен только в России и США. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал и о других мерах поддержки бойцов.

Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. За полгода АО «Катод» увеличило выпуск электронно-оптических приборов в несколько раз. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на площадке предприятия обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции – от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объёмы производства, решили задачи по импортозамещению. Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона – это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи», — подчеркнул губернатор.

Продукция АО «Катод» уже поставлена для снабжения участников СВО из Новосибирской области. По словам Андрея Травникова, организация в течение полугода увеличила в несколько раз производство.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть целый ряд программ и инструментов, утверждённых правительством региона, уточнил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Замгубернатора рассказал, что поддержка преимущественно оказывается в сфере научных разработок.

Также Андрей Травников провёл в правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.

АО «Катод» — российское предприятие, основанное 19 октября 1959 года. Сегодня его продукция — более 380 конструктивных модификаций электронно-оптических преобразователей 2+ и 3-го поколения с применением десяти типов фотокатодов. На предприятии также производят оборудование для ЦКП «СКИФ».

Напомним, что ранее анонсировано открытие сибирского учебного центра по подготовке казачьих отрядов для СВО.