Рекордное для региона количество школ построят в Новосибирской области в 2023 году по поручению Путина

В 2023 году в Новосибирской области планируется построить 14 школ общей мощностью более 10 тысяч мест, что, по данным областного правительства, является рекордным для региона показателем. Задачу по увеличению количества объектов образования поставил перед регионом президент России Владимир Путин.

Увеличить объёмы строительства социальных объектов, в частности, объектов образования в регионе Владимир Путин поручил в ходе рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Строительство школ в регионе ведётся в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Жильё и городская среда», а также госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области».

Как подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на пресс-конференции в областном правительстве 19 января, в 2023 году в регионе запланирован рекордный объём ввода школ. Такую задачу перед профильными ведомствами поставил Андрей Травников.

«Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач правительства региона, и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. Так, если в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию четыре школы более чем на 2,5 тысячи мест, то планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в Новосибирске. За пять лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест», – сообщил Сергей Нелюбов.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в 2023 году за счёт проведения ремонта и оснащения действующих школ в образовательных организациях региона планируется открыть 3 919 новых мест. В регионе также завершат капитальный ремонт 14 учреждений по соответствующей программе, которая реализуется с начала года.

Кроме того, по нацпроекту «Демография» в 2023 году в Новосибирской области планируется достроить и ввести в эксплуатацию три детских сада проектной мощностью 540 мест.

Как отметил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, подготовке каждой площадки под строительство школ уделяется отдельное внимание, все объекты находятся на особом контроле властей.

Напомним, что одним из объектов образования, введённых в Новосибирской области в 2022 году, стал новый корпус гимназии №3 в Академгородке.