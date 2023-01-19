Перенесен срок подачи заявок на гранты для предприятий АПК

Срок подачи заявок на конкурс по получению грантовой поддержки для фермеров и сельхозтоваропроизводителей из Новосибирской области перенесен на февраль 2023 года. Предприятия могут получить субсидию до 70 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области перенесло срок старта приема заявок на грантовый конкурс для фермеров и сельхозтоваропроизводителей. В этом году отбор на получение грантов «Агростартап», «Семейная ферма», «Развитие семейной фермы» и «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива» начнется 13 февраля и продлится до 22 марта.

«Гранты — один из самых востребованных и действенных инструментов для развития хозяйств. При этом мы видим, что многих потенциальных заявителей останавливает от участия в конкурсе кажущаяся сложность сбора необходимых документов. В этом году начало подачи заявок объявили рано для того, чтобы люди могли до посевных работ получить деньги. Консультации по подаче заявок на бесплатной основе оказываются центром компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области», — уточнил «Континенту Сибирь» руководитель центра Константин Терещенко.

По данным регионального Минсельхоза, в 2022 году грант «Агростартап» выиграли 9 заявителей, грант на развитие семейной фермы – 7, грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива – 1. При этом, например, грант на «Развитие материально-технической базы СПоК», в Новосибирской области с момента действия меры поддержки выиграли восемь кооперативов. Общая сумма этого гранта составила 294,5 млн рублей.

Сумма гранта «Агростартап» составляет до 5 млн рублей. Деньги можно направить на приобретение земельного участка, сельхозтехники и оборудования, животных, строительство объектов сельхозназначения, в частности, коровников и зернохранилищ, приобретение земли, подключения к инженерным сетям и погашения части кредита. «Семейная ферма» выделяет до 30 млн рублей крестьянско-фермерским хозяйствам. Средства можно направить на аналогичные «Агростартапу» цели, кроме оплаты кредита. Сельхозкооператив (СПоК) могут получить до 70 млн рублей в рамках «Развития материально-технической базы СПоК».