Половина Новосибирска и 27 поселений области улучшили качество мобильной связи

«МегаФон» обновил телеком-оборудование еще в пяти районах Новосибирска, а также в десятках малых населенных пунктах Новосибирской агломерации.

Инженеры компании провели работы в Калининском, Первомайском, Советском, Ленинском и Дзержинском районах, а также в пригороде столицы области – Новосибирском районе. Жители районов с плотной застройкой получили расширенное покрытие интернета 4G, в том числе скорости значительно увеличились в зданиях и помещениях. Также у абонентов компании улучшилось качество голосовых вызовов – им стала доступнее технология VoLTE, которая отличается чистым звуком, а также мгновенным соединением.

«За последний год мы провели масштабную модернизацию сети в Новосибирской области, инвестируя в обновление и интеллектуальную настройку действующей инфраструктуры, а также в строительство новых базовых станций, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Инженеры компании запустили новые объекты связи, увеличили ёмкость сети и расширили покрытие более чем в 500 локациях региона. При планировании работ мы используем технологии big data, чтобы улучшать связь на территориях с особенно высокой активностью абонентов, как в маленьких деревнях, так и в крупных городах».

География работ по развитию сети оператора включала и небольшие поселения области. За счет увеличения ёмкости сети повышенные скорости передачи данных получили жители поселка Приобский, сел Маршанское, Биаза, Карасево и Шилово-Курья. Еще в 22 малых населенных пунктах специалисты МегаФона запустили на действующем оборудовании дополнительный слой LTE, благодаря чему выросла скорость и стабильность мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на инфраструктуру.

По данным Ookla, «МегаФон» признан самым быстрым мобильным оператором Новосибирской области. Результаты тестов за четвертый квартал 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 23,96 Мбит⁄с.