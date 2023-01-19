В Сибири создадут еще один учебный центр по подготовке к СВО

В Сибирском федеральном округе появится еще один центр по подготовке бойцов для специальной военной операции. Центр будет специализироваться на подготовке добровольцев из Сибирского, Иркутского и Енисейского казачьих войск.

Всероссийское казачье общество (ВсКО) планирует открыть на территории Сибирского федерального округа учебный центр по подготовке добровольческих казачьих отрядов для участия в специальной военной операции на Украине.

«В прошлом году на базе Кубанского казачьего войска создан первый в России казачий учебный центр по подготовке казаков, он работает. В настоящее время я обратился к полномочному представителю в Сибирском федеральном округе (Анатолий Серышев) с просьбой помочь сформировать подобный центр подготовки добровольцев казачьих отрядов в Сибири», — рассказал ТАСС атаман ВсКО Николай Долуда.

В центре будут обучать добровольцев Сибирского, Иркутского и Енисейского казачьих войск. В каком именно регионе откроют центр Николай Долуда не уточнил.

Вестись подготовка казаков будет до четырех недель, а занятия проведут опытные казаки-инструкторы.

Финансирование учебных центров будет осуществляться в рамках стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, которую утвердил президент России Владимир Путин в 2021 году.

Напомним, что ранее заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова поддержала идею о переносе столицы России в Новосибирск.