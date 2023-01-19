В 2022 году объем экспорта кедровых орехов, отправленных сибирскими компаниями, вырос в 2,3 раза в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, в общей сложности за прошлый год было отправлено на экспорт порядка 9,5 тысяч тонн. Также за этот период выросла стоимость поставок — рост составил 46%. Основным покупателем по-прежнему остается Китай — страна выкупила 81% от всего объема экспорта кедровых орехов, что составило в 2022 году около 7,7 тысяч тонн.

Ведущими поставщиками кедровых орехов стали предприятия Томской области (62% физического объема всех вывезенных кедровых орехов), а также Республики Алтай (9,5%), Красноярского и Алтайского краев (по 9%), Новосибирской области (6%).

Ранее мы писали, что 81% от общего объема экспорта красноярского леса отправлен на экспорт в Китай. При этом экспорт лесопродукции с территории Красноярского края осуществляется в 39 стран мира.