Губернатор Томской области продолжил кадровые перестановки

Должность главы департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области покинул Александр Федченко, занимавший этот пост с 2020 года. Его обязанности будет исполнять его заместитель.

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал документ о новых кадровых перестановках в правительстве региона, сообщает пресс-служба областного правительства 19 января.

Исполняющей обязанности начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности назначена Татьяна Бугаева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Бывший руководитель департамента Александр Федченко, занявший этот пост в ноябре 2020 года, перешёл на работу в органы исполнительной власти Югры. Его должность не уточняется.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, ликвидация лишних административных барьеров, развитие наукоёмкого и высокотехнологичного бизнеса – это один из приоритетов региона, поэтому профильному департаменту нужно сделать всё для того, чтобы эта работа только набирала обороты», — цитируют в областном правительстве Владимира Мазура.

Кроме того, на днях свой пост покинул руководитель департамента промышленности и энергетики Томской области Сергей Шварцев. По словам Владимира Мазура, его отставка связана с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Исполняющей обязанности главы ведомства назначена заместитель Шварцева Анастасия Шевченко.

Напомним, что во время своей инаугурации в сентябре 2022 года Владимир Мазур заявил о планах по кадровым перестановкам в областной администрации. По словам губернатора, новая схема управления регионом будет выстраиваться в соответствии с новыми реалиями. При этом, отмечал Мазур, управленческая команда «будет меняться эволюционным путём».

Первые кадровые перестановки Владимир Мазур провёл уже в начале октября. Он, в частности, ликвидировал должность своего заместителя по промышленной политике, которую занимал Игорь Шатурный.