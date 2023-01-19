Суд запретил парковать электросамокаты на муниципальной земле в Новосибирске без специального разрешения

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии Новосибирска к кикшеринговым компаниями Whoosh и Urent. Владельцев пунктов проката будут штрафовать за парковку на муниципальных земельных участках без соответствующего разрешения.

О решениях суда по искам муниципалитета к ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 19 января.

Отмечается, что решения вступили в законную силу.

«Организациям запрещено размещать на муниципальных земельных участках и земельных участках, где государственная собственность не разграничена, парковочные места для электросамокатов без разрешений на использование этих земель», — говорится в сообщении.

За нарушение запрета в отношении каждого незаконного парковочного места будет назначен штраф.

В мэрии напомнили, что городские власти неоднократно просили руководство кикшеринговых компаний в Новосибирске не парковать электросамокаты возле входов в метро, на дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. Однако, по информации муниципалитета, эти обращения были проигнорированы.

Напомним, что иски к кикшеринговым компаниям мэрия Новосибирска подала в июне 2022 года. За парковку на муниципальной земле власти потребовали установить штраф в размере 100 тыс. рублей.

В свою очередь, представители обоих сервисов подали в арбитраж заявления с требованием признать незаконным привлечение компаний к административной ответственности за несанкционированную парковку. В конце августа 2022 года иск от Whoosh был удовлетворён. Компания Urent также жаловалась в прокуратуру на штрафы, выписанные ГИБДД пользователям электросамокатов.

Соглашения о сотрудничестве с мэрией, подразумевающие определённые ограничения деятельности кикшеринговых компаний в Новосибирске, были подписаны летом 2021 года. Речь в документе шла об ограничениях по скорости передвижения электросамокатов и размещению их парковок. Весной 2022 года городские власти заявили о несоблюдении договорённости. В компании Urent не согласились с претензиями.