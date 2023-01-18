В Новосибирскую область вернутся 30-градусные морозы из-за якутского антициклона

В предстоящие выходные температура воздуха в Новосибирской области упадёт до -33 градусов. По данным синоптиков, на регион надвигается антициклон из Якутии.

Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в четверг, 19 января, и в пятницу, 20 января, дневная температура воздуха в Новосибирской области составит от -9 до -14 градусов, и лишь ночью столбик термометра местами будет падать ниже -20.

Однако на выходных ситуация изменится. В субботу, 21 января, днём в регионе ожидается -23…-28 градусов, по западу — -13…-18. Ночью температура воздуха составит -23…-28 градусов, местами до -33, по западу — -15…-20.

Как сообщила изданию НГС глава отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова, понижение температуры в регионе ожидается за счёт якутского антициклона. Он придёт с северо-востока.

По данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», морозы в регионе будут стоять лишь на выходных. Уже в понедельник и вторник в областном центре днём ожидается -11…-14 градусов, однако в течение недели дневная температура воздуха снизится до -19.

Напомним, что в начале января погодное табло в Новосибирске фиксировало температуру -51 градус по Цельсию.