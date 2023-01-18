«Это целое «созвездие» штаммов»: новосибирский вирусолог рассказал о новой разновидности COVID-19

На прошлой неделе Роспотребнадзор объявил о появлении в России новой разновидности коронавирусной инфекции под названием «кракен». Как рассказал «Континенту Сибирь» профессор Новосибирского государственного университета, вирусолог Сергей Нетёсов, заболеваемость этим вариантом «ковида» в ближайшее время будет стремительно расти.

Как объяснил вирусолог, «кракен» «вырос» из своего предшественника – разновидности COVID-19 «омикрон». И хотя последний считается безобидной вариацией вируса, расслабляться, по словам Сергея Нетёсова, не стоит.

«Кракен» — это совокупность, а точнее, целое «созвездие» штаммов, или субвариант варианта коронавируса «омикрон». Я думаю, что у нас будет расти заболеваемость этим субвариантом, как в Западной Европе и США, поскольку «кракен» начинает доминировать после попадания на ту или иную территорию и распространяется быстрее, чем предыдущие субварианты коронавируса», — рассказал Сергей Нетёсов «Континенту Сибирь».

По словам учёного, по симптоматике заболевания «кракен» практически неотличим от привычного «омикрона» и очень похож на типичное ОРВИ. Поэтому диагностировать «на глаз» его нельзя – определить наличие субварианта можно лишь лабораторными методами. Что касается тяжёлых случаев течения болезни, то при «кракене» их существенно меньше.

Сергей Нетёсов рассказал и о другом, не менее пугающем на первый взгляд явлении – «гибридном» сочетании инфекций под названием «флурона», информация о котором всё чаще появляется в СМИ.

«Это сочетанная инфекция вируса гриппа и коронавируса, называть её одним словом в принципе неправильно, — пояснил специалист. — Сочетанная соинфекция двумя возбудителями — явление не новое. И в 2020-м, в 2021-м, и в прошлом году встречались сочетанные инфекции коронавируса и вируса гриппа. Известно, что до половины случаев ОРВИ вызвано сочетанными инфекциями, иногда даже тремя, а не двумя».

Напомним, что на днях в минздраве Новосибирской области опровергли информацию об эпидемии «флуроны» в регионе.

О первом случае заражения «кракеном» в России Роспотребнадзор объявил 12 января. Заболевший был обнаружен в Пензенской области.