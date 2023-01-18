В АПЭК назвали сибирский регион с самым эффективным управлением в 2022 году

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подвело итоги работы руководства субъектов РФ в 2022 году, опубликовав рейтинг эффективности управления регионами. В Сибири лидером оказался Красноярский край, который, однако, упал в списке на пять строчек за год.

Как следует из опубликованных данных, в тройку лидеров рейтинга попали Москва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Худшей по эффективности управления стала Республика Хакасия.

В числе сибирских регионов лидировал Красноярский край. Эксперты присудили региону 33-е место, при этом в прошлом году субъект занимал 28-е.

Поднялись в рейтинге Новосибирская область, которая переместилась с 79-го на 77-е место, и Республика Алтай, занявшая 78-е место вместо 82-го. Алтайский край занял 37-е место, как и в прошлом году. Большинство же сибирских регионов потеряли свои позиции. Так, Кемеровская область оказалась на 40-м месте вместо 36-го в 2021-м, Омская область за год упала с 49-го на 55-е место, Иркутская область – с 59-го на 61-е, Томская область – с 64-го на 67-е.

Эффективность управления рассчитывалась по критериям, входящим в три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. По данным экспертов, показатели по всем этим блокам в российских регионах за год в среднем снизились. При этом наибольшее падение наблюдается в рамках финансово-экономического блока.

В текущий рейтинг были включены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование проводили 177 экспертов из Москвы и регионов. В их числе – политологи, экономисты, политтехнологи, публицисты и общественные деятели.

Напомним, что в начале года АПЭК также подготовило аналитический доклад, посвящённый губернаторским ротациям. В число глав, которые в ближайшее время рискуют покинуть свою должность, вошёл губернатор Красноярского края – нынешнего лидера по эффективности управления в Сибири по версии агентства, Александр Усс.