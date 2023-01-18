Главы регионов обсудят стратегию развития Сибири до 2035 года

В начале марта главы регионов-участников межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» обсудят стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Площадкой для дискуссии станет «Красноярский экономический форум».

С 1 по 3 марта 2023 года пройдет красноярский экономический форум «Время Сибири» (далее — КЭФ). Одним из ключевых партнеров форума выступает межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (далее — МАСС). В центре программы, которую готовит МАСС, будет проект стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. Во главе повестки КЭФ в этом году станет Сибирь. Эксперты и главы субъектов «Большой Сибири» обсудят роль макрорегиона в экономике страны и мира.

«Субъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа определились со своими стратегиями и программами развития, совместными усилиями мы сформировали пул инвестиционных проектов, направленных на достижение национальных целей. Чтобы регионы Большой Сибири могли рассматривать будущую стратегию как инструмент реализации своих программ, в рамках Красноярского экономического форума будет работать ряд площадок для обсуждения этого основополагающего для макрорегиона документа. Резолюция форума ляжет в основу нашей совместной работы по продвижению и защите региональных проектов при формировании плана реализации стратегии. В то же время, в результате обсуждений на площадках форума мы сформируем системный перечень предложений для правительства России и профильных министерств как по реализации стратегии, так и по решению текущих социально-экономических вопросов», – отметил председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

Планируется, что в рамках КЭФ-2023 пройдут заседания большинства действующих координационных советов МАСС: по переходу к цифровой экономике, по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, по туризму. На форуме состоится заседание «Большого» Совета МАСС с участием руководителей сибирских регионов.

В рамках форума также запланировано проведение межрегионального совещания по развитию сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров, панельной дискуссии «Электронные магазины для госзакупок и регионального бизнеса», презентации проекта «Сибирская Школа – территория здоровья» и роуд-шоу инвестиционных проектов «Большая Сибирь».

КЭФ пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Красноярск, экспертные площадки будут в Москве и за рубежом. Регистрация участников доступна на официальном сайте форума кэф.рф.