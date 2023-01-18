В Омске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Фигурантом дела стал один из руководителей МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Омской области.

«По версии следствия, в декабре 2022 года заместитель начальника бюджетного учреждения «МФЦ» получил от знакомого предпринимателя в виде взятки 350 тысяч рублей за выполнение ряда действий в пользу взяткодателя, в том числе за подписание договоров на выполнение работ по ремонту электрических сетей, демонтажу и монтажу сегмента мультисервисной сети, беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату»,— говорится в сообщении.

Чиновник и предприниматель ранее заключили договор о проведении ремонта в одном из филиалов многофункционального центра. Сумма контракта составила порядка 600 тысяч рублей.

На замначальника МФЦ возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), в отношении коммерсанта — ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки). На данный момент обвиняемые арестованы, оба отрицают свою вину.

Напомним, что начальник службы филиала РЖД в Новосибирске получил взятку в размере 6,6 млн рублей. Суд обязал юрлицо выплатить штраф на 12,9 млн рублей.