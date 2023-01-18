Председатель строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Александр Терепа написал заявление о сложении парламентских полномочий. Это запускает кадровые пертурбации в региональном парламенте.

Александр Терепа подтвердил корреспонденту «Континента Сибирь», что покидает Заксобрание. Вчера, 17 января, комитет по госполитике уже обсудил потенциальную кандидатуру нового председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам.

Во время заседания комитета по госполитике ЗС Новосибирской области, глава этой депутатской группы Олег Подойма «с голоса» (темы не было в повестке) поднял вопрос о снятии с него полномочий председателя парламентского подразделения. Подойма также предложил рассмотреть кандидатуру нового руководителя: на смену он выдвинул своего заместителя в комитете Игоря Умербаева.

Сам Олег Подойма претендует на пост председателя строительного комитета. Это место освобождает Александр Терепа, который покидает Заксобрание в связи с назначением главой новосибирского отделения Социального фонда РФ. Эта структура объединила Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, по действующему законодательству, Терепа не сможет совмещать новый статус с работой в региональном парламенте.

В беседе с «Континентом Сибирь» Александр Терепа отметил, что обсудил решение покинуть парламент с руководством региона и Заксобрания и попросил рассмотреть его заявление: «Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширение круга моих должностных обязанностей. Для того чтобы полноценно работать, принял решение о сложении полномочий депутата. Но готов и впредь сотрудничать с Заксобранием в профессиональном плане, реагировать на запросы избирателей», — пояснил Александр Терепа.

Члены комитета по госполитике одобрили кадровые предложения. Все обсуждаемые кандидатуры в председатели комитетов состоят во фракции «Единая Россия». Окончательное решение насчёт будущих председателей депутатских объединений должна принять сессия Заксобрания, которая запланирована на следующей неделе. Если коллеги одобрят «увольнение» Александра Терепы, довыборов не будет, так как это «списочное» место, закрепленное за единороссами.

Александр Терепа возглавлял Бердск с 1997 по 2010 годы. Затем стал управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. В 2015 году прошел в новосибирское Заксобрание по спискам «Единой России». В прошлом созыве возглавлял комитет по соцполитике. После переизбрания получил пост председателя аграрного комитета. Строительный комитет возглавил после ухода из ЗС Александра Морозова, попавшего под следствие. Олег Подойма в прошлом созыве руководил комитетом по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.