На реализацию проекта компании «Румелко» по строительству молочной фермы в Заринском районе Алтайского края дополнительно выделят ещё 2,5 млрд рублей. Теперь общая стоимость проекта составит 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза региона.

К лету 2023 года «Румелко» планирует завезти на предприятие первую партию крупного рогатого скота. Проектная мощность комплекса должна составить порядка 3 тысяч коров.

«По оценкам специалистов, порядка 35 тысяч тонн молока в год предприятие будет отгружать на молокозаводы региона»,– рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

На данный момент, по словам чиновника, уже полностью поставлены животноводческие помещения и комбикормовый цех, также продолжается монтаж оборудования.

Напомним, что в конце прошлого года в Новосибирске прошла встреча экспертов на бизнес-завтраке РСХБ. Ключевыми темами стали: состояние АПК, тренды агропромышленного комплекса и предварительные итоги работы аграриев Новосибирской области.