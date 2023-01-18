В течение 2022 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Новосибирской области выросла на 4%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

В расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2022 года стоимость набора составила 5577,83 рубля. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 1,1%.

Долевая структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания выглядит следующим образом: хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,2%, на молочные изделия пришлось 22,1%, мясо и мясопродукты – 18%, овощи — 12,2 %.

Среди субъектов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Красноярском крае — 6350,94 рублей, на втором месте Хакасия — 6130,26 рублей, замкнула тройку лидеров Иркутская область — 5943,84 рублей. Самые низкие показатели в Омской области — 4963,40 рублей.

Ранее мы писали, что Новосибирскстат подготовил доклад о социально-экономическом положении Новосибирской области за период с января по ноябрь 2022 года. Согласно данным документа рост цен на продовольственные товары в ноябре 2022-го по сравнению с ноябрем 2021-го составил 10,6%, на непродовольственные — 11,5%.