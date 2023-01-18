УФАС признал необоснованной жалобу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» по мусорной концессии

Алёна Золотова
 
УФАС признал необоснованной жалобу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» по мусорной концессии
Фото unsplash.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области не нашло нарушения антимонопольного законодательства со стороны правительственной комиссии по организации торгов по мусорной комиссии. Ранее АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» подало жалобу в ведомство. 

17 января комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (далее — УФАС) по Новосибирской области признала необоснованной жалобу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (далее — КБК) на действия организатора торгов по мусорной концессии министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Об этом сообщили в УФАС «Континенту Сибирь».

«Заявка отклонена правомерно, в действиях организатора не установлено нарушения порядка организации и проведения торгов», — пояснили в УФАС по региону.

Напомним, что ранее КБК подал жалобу в УФАС на организаторов торгов по мусорной концессии на правом берегу Оби вблизи Новосибирска. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, компания считала, что ее заявка на участие в торгах была отклонена необоснованно. По мнению конкурсной комиссии, компания не подтвердила опыт эксплуатации объектов по обращению с ТКО. В свою очередь КБК считает, что макулатура является одним из видов отходов. На комбинате макулатура подвергается полному циклу переработки, а следовательно профиль деятельности компании отвечает требованиям конкурсной документации.

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