ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер») отозвало иск к начальнику управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олегу Хорошунову и областной организации КПРФ о защите деловой репутации. Ответчики расценили отказ от иска как признание несостоятельности требований рекламного оператора.

Арбитражный суд Новосибирской области 18 января прекратил производство по делу ООО «Рекламные технологии», выдвинувшего обвинение Олегу Хорошунову и КПРФ в нанесении ущерба деловой репутации. Основание – отзыв иска самим оператором наружной рекламы.

«Отказ оператора от иска, с нашей точки зрения, абсолютно равнозначно проигрышу в суде. Для нас – это принципиально важное решение, которое показало, что таким способом давить на чиновников по каким-то выдуманным основаниям не получится. Более того, муниципалитет будет подавать заявление на компенсацию судебных издержек. Так как, безусловно, просто так подать иск и потом от него отказаться, нельзя», – прокомментировал «Континенту Сибирь» окончание судебного процесса Олег Хорошунов.

Напомним, ООО «Рекламные технологии» усмотрело в словах начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска, сказанных на заседании комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству 3 марта 2022 года, урон для своей репутации. В тот день депутатская комиссия обсуждала способы регулирования городского рынка наружной рекламы. Свое мнение о работе «Дизайнмастера» в Новосибирске высказали и депутаты от КПРФ. В результате в августе 2022 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Рекламные технологии» о защите деловой репутации.

Во время судебных заседаний, по словам Олега Хорошунова, представители оператора наружной рекламы так и не смогли представить доказательства, что начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска допустил высказывания, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию компании. «Не на видеозаписи совещания, ни в протоколе таких фраз не было. Однако «Рекламные технологии» продолжали настаивать. Потребовалось 8 заседаний суда, чтобы дело, в конце концов, было прекращено», – рассказал Олег Хорошунов.

Также, по информации «Континента Сибирь», еще раньше руководителю «Дизайнмастера» в Новосибирске Сергею Селезневу, который подавал лично на Олега Хорошунова заявление в полицию о клевете, было отказано в возбуждении дела.