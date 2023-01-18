Страховщики отметили резкий рост спроса на каско для китайских автомобилей

Рост продаж автомобилей китайского производства соответствующим образом сказался и на спросе на их страховую защиту. Анализ договоров добровольного автострахования от компании «Росгосстрах» за прошлый год показывает, что именно владельцы набирающих популярность китайских машин обеспечили максимальные темпы роста продаж полисов каско. Причем пик спроса приходится на последние месяцы ушедшего года.

Так, в частности, количество застрахованных «Росгосстрахом» автомобилей марки Geely в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, причем в третьем и четвертом квартале прошлого года было оформлено столько же полисов каско, как и за весь 2021 год. Количество договоров страхования Chery и Haval в портфеле «Росгосстраха» увеличилось за прошлый год в 1,7 раза, и на последние три месяца приходится 45% и 33% полисов соответственно. В 1,9 раза выросли в компании продажи полисов каско для автомобилей марки Great Wall. Самый существенный рост спроса по сравнению с позапрошлым годом — почти в 30 раз — наблюдался со стороны покупателей автомобилей Exeed, что, впрочем, неудивительно, поскольку старт продаж машин этой марки в России пришелся на конец 2021 года.

«Близкие к китайским темпы роста договоров каско мы видим по прошлому году только у марок Honda и Volvo, но их доля в нашем портфеле не так велика. По остальным представителям европейского, корейского и японского автопрома, а также по российским маркам мы не отметили столь существенного роста спроса на страховую защиту, — отметил руководитель блока «Продукты» «Росгосстраха» Денис Макаров. — А с учетом того, как быстро завоевывают отечественный рынок модели из Китая, мы ожидаем в этом году не только существенные темпы роста продаж, но и кратное количественное увеличение застрахованных Chery, Exeed, Geely, Haval и других китайских автомобилей».

Напомним, что за 2022 год новые дилеры CHERY были назначены в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. Причем в случае Иркутска, Новосибирска и Красноярска речь шла о появлении сразу двух официальных дилеров EXEED. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске. При этом в случае Новосибирска и Иркутска речь шла о появлении сразу двух официальных дилеров. Менее заметными темпами расширяли свою дилерскую сеть в Сибири китайские компании GEELY и JAC. Так, GEELY открыла новых дилеров в Новосибирске, Омске, Абакане, JAC – в Барнауле и Красноярске.

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