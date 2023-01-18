Республика Беларусь планирует развивать биржевую торговлю с Сибирским федеральным округом

Начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий заявил о планах Беларуси по развитию биржевой торговли в содействии с СФО. Об этом стало известно 17 января в ходе онлайн-конференции, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь и Российским экспортным центром.

«Активное участие региональных центров поддержки экспорта в информировании деловых кругов о возможностях применения биржевого механизма во внешней торговле будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Сибирским федеральным округом, обеспечивая благоприятные условия для роста взаимного товарооборота»,— рассказал Александр Башлий.

Также глава ведомства отметил, что региональные центры поддержки экспорта должны стать главными проводниками для биржевой торговли, обеспечивая поддержку привлечения на торги малого и среднего бизнеса. На данный момент на бирже аккредитованы и работают 28 компаний из 5 регионов Сибирского федерального округа.

На сегодня больше всего сделок провела Кемеровская область. Регион вошел в ТОП-3 областей России по объему биржевого товарооборота с Республикой Беларусь. В первую очередь за счет крупных поставок энергетического угля для белорусских промышленных предприятий.

Производственные и торговые организации Новосибирской области и Алтайского края в основном проводили сделки по продаже масла семян рапса и подсолнечника, а также импортозамещающих товаров промышленного назначения.

В ближайшее время планируется организовать на базе БУТБ обучающий семинар для сотрудников центров поддержки экспорта из разных регионов России и в том числе из Сибирского федерального округа.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений.