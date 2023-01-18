ВИС обвинил поставщиков в задержках при строительстве четвертого моста в Новосибирске

ВИС заявил о 65% готовности работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске. Задержки в графике компания объяснила сбоем в работе поставщиков. Ранее счетная палата Новосибирской области заявила об отставании строительства от графика.

17 января ВИС заявил о 65% технической готовности четвертого моста через Обь в Новосибирске. По словам компании, по отдельным объектам инфраструктуры готовность превышает 70-80%.

«На эстакаде основного хода возведена 21 из 24 опор, в пролётах между первой и седьмой выполнено укрупнение 340 тонн металлоконструкций. Ещё 5400 тонн металла смонтировано в пролётах от 6-й до 24-й опоры, это 876 из 1164 м. На правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трёх, движение автотранспорта по ним происходит по постоянной схеме. Запущено движение по полностью реконструированному путепроводу по улице Зыряновская», — говорится в сообщении компании.

ВИС уточнил, что на работах, которые развёрнуты на всех объектах мостового сооружения и транспортных развязок, занято более 1 тысячи человек. В марте строители планируют начать монтаж вантовой системы, всего установят 70 вант.

Длительное строительство четвертого моста компания объяснила масштабностью проекта и большим количеством работ. Также компания подчеркнула значимость сооружения для города.

«Негативные факторы, продолжающие оказывать влияние на экономику в целом и строительную отрасль в частности, приводили к приостановлению деятельности на длительный срок большинства поставщиков (субподрядчиков) строительных материалов и конструкций. В целом события периода 2020-2022 гг., включающие значительные колебания курсов валют, резкий рост стоимости строительных ресурсов, разрывы логистических цепочек, привели к необходимости пересмотра отдельных договоров и условий работы с контрагентами», — говорится в релизе организации.

Завершить работы компания планирует в установленной срок — до конца 2023 года.

Напомним, что ранее Контрольно-счетная палата (далее — КСП) Новосибирской области заявила об отставании строительства моста. По информации аудиторов, объект готов лишь на 55%, тогда как по их подсчетам объем выполненных работ должен приблизиться к 78,7%. Также КСП напомнила, что объект должен быть сдан до конца текущего года.