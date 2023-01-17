Вице-мэру Новосибирска Артёму Скатову утвердили обвинение в клевете

Прокуратура утвердила обвинительное заключение заместителю мэра Новосибирска Артёму Скатову, отстранённому от своих обязанностей из-за уголовного дела о клевете. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 января.

Уголовное дело в отношении Скатова по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ – «клевета» утвердил заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в феврале 2022 года заместитель мэра обратился к администратору одного из Telegram-каналов с просьбой разместить порочащую информацию политического характера о потерпевшем, с которым имел неприязненные отношения. При этом он предоставил текст публикации.

Потерпевший, по данным прокуратуры, не был поставлен в известность о планах чиновника. Как отмечают в надзорном ведомстве, действиям Скатова способствовали его полномочия, связанные с информационной политикой.

Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района Новосибирска.

Напомним, что Артём Скатов стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года. Как сообщал «Континент Сибирь», дело было заведено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Поводом для обращения стало сообщение в Telegram-канале «Государь». По словам депутата, заявление было подано по факту публикации, и никакие третьи лица в документе не упоминались. Скатов, в свою очередь, расценил обвинения в свой адрес как попытку давления на городскую власть.

Источники «Континента Сибирь» также сообщали, что автором Telegram-канала «Государь» может быть директор Агентства системных политических исследований Алексей Голомазов. Сам он комментировать ситуацию отказался.