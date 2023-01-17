Отозван иск о банкротстве новосибирского перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н»

Кредитор отозвал иск о признании банкротом перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н» из Новосибирска. Задолженность перед ООО «Сибирская Эколого-Сервисная Компания» составляет более 2 млн рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области вернул иск о признании банкротом новосибирского перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н». В картотеке дела говорится, что иск подан ООО «Сибирская Эколого-Сервисная Компания» 29 декабря 2022 года в связи с долгом перед компанией в размере 2 млн рублей.

«09.01.2023 через систему «Мой Арбитр» конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Эколого-Сервисная Компания» Лебедев Сергей Викторович обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о возвращении ранее поданного в суд 29.12.2022 заявления», — говорится в определении суда.

Ходатайство удовлетворено в связи с тем, что к 12 января исковое заявление не было принято к производству.

Напомним, что ранее региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» расторг 3 из 5 договоров с перевозчиком мусора ООО «Экотранс-Н». Причиной послужило отсутствие экономической выгоды в работе с аффилированным перевозчиком. Работой в этих зонах занялось МУП «САХ». По всему городу начались сбои в вывозе ТКО, мэрия обещала наладить работу до 15 января.