Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за продажи алкоголя возле школ

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю – согласно предписанию, градоначальник должен внести изменения в правовой акт, регламентирующий расстояние от школ до мест продажи спиртного. Поводом стала жалоба сибиряка, обнаружившего нарушения этого постановления.

Представление требует устранить нарушения в сфере нормотворчества при определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, уточнили в прокуратуре Новосибирской области 17 января.

Ранее прокурору региона Александру Бучману в ходе личного приёма поступило обращение от жителя региона, сообщившего о незаконной розничной торговле спиртными напитками вблизи общеобразовательных учреждений. В результате проверки нарушения обнаружили в четырёх школах.

В связи с этим прокуратура Новосибирска оценила постановление мэрии, регламентирующее границы продажи спиртного по отношению к образовательным учреждениям. Согласно действующему правовому акту, расстояние от любого входа в школу до магазина с алкогольной продукцией должно составлять 50 метров, а до предприятий общественного питания, где продаётся горячительное, — 25 метров.

«В процессе правоприменения выявлена неопределенность содержащихся в постановлении мэрии положений и понятий, которая привела к неоднозначному пониманию и их произвольному применению органами государственной власти и организациями», — сообщили в прокуратуре региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, органы контроля не учитывали наличие в школах дополнительных входов – например, служебных и технических, где указанные нормы не соблюдались. При этом этими входами пользовались посетители, в том числе ученики.

Прокуратура намерена проконтролировать внесение изменений в постановление мэрии.

Напомним, что накануне прокуратура внесла Анатолию Локтю ещё одно представление – из-за срыва сроков ввода станции метро «Спортивная». Согласно формулировке прокурора Новосибирска, претензии к мэру состоят в «ненадлежащем контроле за работой подчинённых». При этом в отношении главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева было заведено дело об административном нарушении.

Также напомним, что осенью прошлого года торговлей спиртным возле школ обеспокоились в Законодательном собрании региона.