Назначен новый главный режиссер новосибирского театра «Красный факел»

Алёна Золотова
 
Назначен новый главный режиссер новосибирского театра «Красный факел»
Фото пресс-службы театра "Старый дом"

Стало известно имя нового главного режиссёра новосибирского театра «Красный факел». Им стал Андрей Прикотенко, который ранее занимал аналогичную должность в «Старом доме». 

17 января коллективу театра «Красный факел» представлен новый главный режиссер – Андрей Прикотенко. Режиссер возглавлял труппу театра «Старый дом». 

«Я буду стараться развивать и подчеркивать ваши сильные стороны, – заявил труппе главный режиссер. – Что касается репертуарной политики, важно делать акцент на высокий художественный уровень постановок. И, конечно, главная наша миссия – зритель, для которого мы и работаем».

Первую премьеру Андрея Прикотенко на сцене «Красного факела» в качестве главного режиссера можно будет увидеть уже в начале следующего театрального сезона.

Ранее 21 декабря появилась информация об отмене спектаклей Тимофея Кулябина, который с 2015 года занимал пост главного режиссера театра. 

Андрей Михайлович Прикотенко – в 1998 году окончил СПбГАТИ, курс Вениамина Фильштинского. В качестве режиссера-постановщика работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Минска и других. С 2002 по 2007 год – основатель и руководитель мастерской Санкт-Петербургского театра на Литейном. C 2007 по 2009 год – художественный руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова. С 2017 по 2023 год – главный режиссер Новосибирского драматического театра «Старый дом».

Напомним, что 27 декабря «Красный факел» возглавила Антонида Гореявчева. Она занимала пост директора «Старого дома». Гореявчеву назначили на место уволенного Александра Кулябина.

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