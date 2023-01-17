Новосибирское АО «Сибпроектлеспром» выкупило акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» за 48 млн рублей

АО «Сибпроектлеспром» выкупило 65 тысяч акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» за 47,7 млн рублей. Сумма сделки всего на 5% превышает стартовую цену лота.

АО «Сибпроектлеспром» приобрело на торгах 65,39 тысяч обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» одним лотом за 47,7 млн рублей. Торги прошли 16 января 2023 года.

Начальная стоимость акций составила 45,4 млн рублей, стоимость повышена за счет одного шага участника аукциона — на 5%. Ценные бумаги находились в залоге у АО «БКС Банк».

Ранее Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) сообщала, что низкая стартовая цена может быть связана с задолженностью предприятия перед банком на 1 млрд рублей.

По данным Rusprofile, с 2019 года гендиректором АО «Сибпроектлеспром» является Олег Савченко. Основным видом деятельности компании указано управление недвижимым имуществом. 2021 год для компании оказался убыточным — при выручке в 36 млн рублей зафиксирована отрицательная прибыль в размере 5,6 млн рублей. Среди крупнейших госзаказчиков компании числятся Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, ГКУ «Хозяйственное управление» Новосибирской области и Управделами губернатора Новосибирской области.

Напомним, что бывшему владельцу «Бахетле» Евгению Насоленко вынесен обвинительный приговор по делу о неуплате налогов на 170 млн рублей.