Общий объем инвестиций проекта «Енисейская Сибирь» в Красноярском крае увеличится до 2,4 трлн рублей

В связи с предложениями об участии, поступившими от ряда компаний, будет наращиваться портфель проектов, реализуемых на территории Красноярского края в рамках Комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Количество реализуемых проектов увеличится с 19 до 27, а объем инвестиций — с 1,4 трлн рублей до 2,4 трлн рублей. Об этом, по итогам совещания, прошедшего в правительстве края под председательством Александра Усса, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Новые инициативы включают в себя масштабную программу разработки Черногорского месторождения медно-никелевых руд, создание тепличного комбината круглогодичного выращивания овощей в Емельяновском районе, освоение северо-западной части Таймырского угольного бассейна и другие проекты по разработке и добыче полезных ископаемых, строительству недвижимости и инфраструктурных объектов.

«Енисейская Сибирь» — это межрегиональный комплексный инвестиционный проект, который объединяет Красноярский край, Хакасию и Туву. Проект был инициирован в 2017 году, а идея его создания получила поддержку президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент включает в себя 32 проекта, реализуемых на территории трех регионов.

Ранее “Континент Сибирь” сообщил, что бывший министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев назначен руководителем Автономной некоммерческой организации “Корпорация развития Енисейской Сибири”, которая ведет сопровождение КИП “Енисейская Сибирь”.