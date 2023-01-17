Новосибирский депутат от «Единой России» пожаловался в прокуратуру на участие независимого депутата в проводах бойцов в зону СВО

Депутат от «Единой России» Совета депутатов Барабинска Сергей Скибо пожаловался в прокуратуру на то, что независимый депутат Совета Константин Терещенко во время командировки в Москве провожал барабинских бойцов в зону СВО. «Континент Сибирь» разбирался в ситуации.

16 января появилась информация о том, что депутат Совета депутатов Барабинска (далее — Совет Барабинска) Сергей Скибо написал в прокуратуру письмо с просьбой проверить факт того, что независимый депутат Совета Барабинска, директор центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новосибирской области АО «Агентства инвестиционного развития» Константин Терещенко вместо нахождения в командировке в Москве за счет бюджетных средств провожает военнослужащих в зону СВО в Барабинске 28 сентября. Терещенко опубликовал в своих социальных сетях фото письма Скибо в прокуратуру.

«Вопрос касается того, почему он находится в рабочее время в Барабинске, к проводам бойцов в зону СВО у меня вопросов нет. Мне пришел ответ от прокуратуры, что Терещенко был в командировке в эти дни в Москве. А что он тогда делал здесь, в Барабинске? Почему он был по документам в Москве в рабочее время, а по факту в Барабинске? Он вообще должен работать в Новосибирске, а здесь смуту наводит. Сейчас я буду писать в Барабинскую прокуратуру, потому что ответ меня не устраивает», — рассказал «Континенту Сибирь» депутат Совета депутатов Барабинска, член фракции «Единая Россия» Сергей Скибо.

Он сообщил, что прокуратура отправила в министерство сельского хозяйства Новосибирской области его заявление, а в ведомстве предоставили ответ по сроку и месту командировки Терещенко.

«Для меня теперь этот гражданин (Сергей Скибо) нерукопожатный. Я 28 числа в 7 часов 20 минут вернулся из Москвы. Этот день учитывался как командировка в Москву. По приезду на усмотрение и согласование с руководством сотрудник может остаться дома после длительной дороги. Я этого делать не стал, потому что провожали очень много ребят, с которыми лично знаком. Кроме того, это мои земляки. Там же в своем посте я опубликовал ссылку на Устав Барабинска, Сергей Иванович (Скибо) может быть мимо глаз пропустил, но за этот Устав он голосовал. Законодательством предусмотрено 5 дней в месяц с сохранением заработной платы и рабочего места для своих депутатских полномочий. Поэтому если его это не устраивает, то он может этот пункт посмотреть. Никаких нарушений здесь нет и не может быть, в том числе ни моральных, ни трудовых, ни законодательных», — прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» Константин Терещенко.

По словам Скибо, «нигде в нормах права нет пункта про эти 5 дней».

«Депутатам, председателю Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения Совета депутатов и обратно в целях исполнения своих полномочий. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в целях осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц», — говорится в пункте 7 статьи 30.1 «Гарантии осуществления полномочий депутатов, председателя Совета депутатов, Главы поселения» Устава Барабинска.

Ранее Константин Терещенко высказывался с критикой действия властей Барабинска по расселению аварийного жилья и проблем ЖКХ. 27 декабря стало известно, что Терещенко совместно с партией «Справедливая Россия — За правду» открыл общественную приемную в Барабинске.

Напомним, что Агентство инвестиционного развития Новосибирской области собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Так, в конце декабря 2022 года было закуплено снаряжение для бойцов.