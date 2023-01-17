Китайский автомобильный бренд HAVAL нашел еще одного дилера в сибирском городе-миллионнике

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Омске в ближайшее время запускается второй официальный дилер китайского бренда HAVAL. Им станет федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО». Напомним, что HAVAL пока остается единственным китайским автомобильным брендом с действующим производством на территории России.

О том, что «КЛЮЧАВТО» открывает дилерский центр HAVAL, «Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка. По данным сайта холдинга, дилерский центр расположился на Волгоградской в здании, которое первоначально строилось в качестве полнофункционального дилерского центра для бренда Nissan, а сейчас также служит для марок Renault и Geely.

Основанный Виктором Сергеевым краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», официально представляет в Омске такие бренды, как CHERY, EXEED, OMODA, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz. Холдинг вышел в Омск в 2021 году с покупкой местной ГК «Евразия Моторс».

Действующим официальным дилером HAVAL в Омске является ГК «Антикор-Сервис». Ранее у него было 2 салона марки HAVAL, однако в октябре 2022 года компания объявила о закрытии своего дилерского центра на улице Жукова, в котором располагался HAVAL и CFMOTO. Ранее авторитейлер также провел релокацию бренда Geely, по которому также конкурирует с «КЛЮЧАВТО». В портфеле ГК «Антикор-Сервис» также присутствуют бренды Foton, JAC и CFMOTO. Генеральным директором группы компаний является предприниматель Павел Маркелов.

По данным «Автостат Инфо», по итогам 2022 года в Омской области было зарегистрировано 136 новых автомобилей HAVAL (7 место по рынку), что на -55% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период на учет было поставлено 280 новых HAVAL (-34,9%).

Напомним, что китайская марка Haval основана в 2013 году и является частью группы компаний Great Wall. Продажи автомобилей Haval в России начались летом 2015 года. В 2016 году в целом по стране было реализовано 848 автомобилей, год спустя уже 1894 автомобиля, в 2018 году — 3213 автомобиля, в 2019 году Haval впервые преодолел отметку в 10 тысяч автомобилей. В 2019 году был запущен завод Haval в Тульской области. Инвестиции в его открытие составили около 500 млн долларов. Завод общей площадью 2,16 млн кв. м. включает цех штамповки, сварки , окраски и сборки. Мощность завода — 80 тыс. автомобилей ежегодно.

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