Интенсивный курс по аналитике данных от «Школы 21» теперь доступен для преподавателей

Федор Туров
 
Интенсивный курс по аналитике данных от «Школы 21» теперь доступен для преподавателей
Фото предоставлено «Школой 21»

«Школа 21» расширяет аудиторию для интенсивного курса «Введение в анализ данных», делая его доступным не только для представителей власти и руководителей компаний, но и для преподавателей. В ноябре интенсив прошли учителя информатики и программирования из 22 колледжей и техникумов Московской области.

«Навык работы с информацией и умение основывать свои решения на данных являются ключевыми для современного профессионала во множестве сфер деятельности. Учиться анализировать и обрабатывать данные нужно с детства, это часть цифровой грамотности, поэтому так важно, чтобы учителя информатики чувствовали себя комфортно в этой теме, – говорит директор «Школы 21» Александр Федяков. – Благодаря интенсиву «Школы 21» преподаватели научатся ориентироваться в больших массивах информации и делать выводы на основе проанализированных данных. Уникальная методология peer-to-peer (равный равному) позволит каждому примерить на себя роль как ученика, так и наставника. Разобравшись в материале, участники будут делится знаниями с коллегами, что поможет сплотить участников и научить работе в команде. Мы будем очень рады, если в дальнейшем преподаватели вдохновятся нашей методологией и атмосферой и поделятся частичкой Школы уже со своими учениками».

В январе при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области в новосибирском кампусе «Школы 21» интенсив пройдет для преподавателей информатики новосибирских школ, вузов и колледжей. На неделю преподаватели полностью погрузятся в цифровую среду. Они займутся решением практических задач по сбору, очистке, анализу и визуализации данных. Благодаря сочетанию индивидуальной и коллективной работы над проектами, участники разовьют не только прикладные, но и мягкие навыки. Они научатся работать в команде, быстрее находить необходимую информацию, усовершенствуют способность критически мыслить, а также разовьют такой навык, как лидерство. У преподавателей появится возможность познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и вместе почерпнуть много нового с точки зрения методологии.

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