МТС выяснила, где отдыхали новосибирцы в новогодние каникулы

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала новогодние передвижения жителей Новосибирской области и выявила самые популярные локации у новосибирцев и гостей новогодней столицы России с 31 декабря по 9 января.

Главным местом притяжения в Новосибирске в новогодние каникулы стал центр города: сквер перед Оперным театром с главной елкой города, а также пешеходная улица Ленина и Первомайский сквер со световым фонтаном, новогодними санями и оленями. Здесь за весь период новогодних праздников побывал каждый третий житель города. Всплеск цифровой активности зафиксирован в период с 3 по 6 января. А максимальное количество посетителей было зафиксировано 9 января, в канун резкого похолодания.

Вторая по популярности городская локация – Михайловская набережная, где в этом году располагается сразу два объекта новогодней столицы России: Дом снежинки и самый длинный в мире заливной каток. Поэтому интерес к набережной у новосибирцев вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом – здесь побывало более четверти всех участников новогодних празднеств.

Замыкает топ новогодних маршрутов Новосибирска новая локация – парк «Арена» рядом с новым ЛДС, открытый в канун Нового года, как одна из площадок в праздновании «Новогодней столицы России». Больше всего желающих прогуляться и сфотографироваться у светящейся елки было 6 и 7 января.

Мобильный трафик ощутимо вырос и в популярных местах дачного отдыха – на зимней даче или в загородном доме побывала за каникулы треть новосибирцев, что совпадает с общероссийским трендом. Количество поездок в садоводства и коттеджные поселки выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлыми новогодними каникулами, лидируют Нижняя Ельцовка и Рыбачий. А пик шашлыков и фейерверков на свежем воздухе пришелся на Рождество.