Главы района и поселка в Омской области подрались во время обсуждения вопроса благоустройства церкви

Глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов подрался с главой одноименного села Геннадием Андреевым во время обсуждения благоустройства церкви. Мэр находится в больнице с сотрясением, а произошедшим заинтересовался СК РФ.

16 января отделение ЛДПР сообщило о том, что глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов избил главу села Знаменка Геннадия Андреева. Конфликт произошел 13 января во время обсуждения с жителями населенного пункта благоустройства территории строящейся церкви. Жители задали главе района вопрос о ремонте водонапорной башни, из-за неполадок население оставалось без воды уже 4 дня. Между главами муниципальных образований разгорелся скандал, который вылился в драку. Андреев получил сотрясение мозга и на данный момент находится в больнице.

«Глава Знаменского района напал со спины и нанес два удара в височную часть. Сейчас Геннадия Андреева везут из Тарской больницы, где ему делали МРТ. По результатам обследования было диагностировано сотрясение мозга. Вероятно, сейчас он уже находится в палате Знаменской ЦРБ, куда был госпитализирован», – рассказала сотрудник администрации поселения «Омск-информ».

Губернатор Омской области Александр Бурков призвал не рассматривать конфликт в политической плоскости. Глава региона рассказал, что на данный момент СУ СК РФ по Омской области занимается делом.

«Дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить мне полный расклад по решению вопроса», — добавил Бурков в своем ТГ-канале.

По информации «Омск-информ», депутаты составили обращение к Совету Знаменского муниципального района с просьбой о досрочном прекращении полномочий главы района Сергея Максимова.

Напомним, что ранее сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем попросился на Родину. На данный момент Артем Усс находится под домашним арестом в Италии.