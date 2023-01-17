Сын губернатора Красноярского края Александра Усса в суде Милана попросил об экстрадиции в Россию

Артем Усс, сын красноярского губернатора, попросил суд об экстрадиции в Россию в ходе заседания, прошедшего в итальянском Милане, сообщает “Коммерсант”.

19 октября министерство юстиции США сообщило о задержании Артема Усса. Он обвиняется в уклонении от американских санкций и отмывании денег. В Восточном округе Нью-Йорка пяти россиянам были предъявлены обвинения, связанные с международными закупками, контрабандой и отмыванием денег. По версии американского следствия Артем Усс вместе с другими обвиняемыми мог заключать незаконные сделки с нефтью. Вашингтон направил Италии запрос об экстрадиции красноярского бизнесмена в Соединенные Штаты.

27 октября 2022 года Артем Усс также был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. 28 октября он был объявлен в федеральный розыск. МВД РФ намерено потребовать его экстрадицию на родину.

В ходе последнего судебного заседания в Милане Артем Усс заявил: «Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США», — сообщает “Коммерсант” со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В настоящий момент обвиняемый по решению Апелляционного суда находится под домашним арестом в пригороде Милана.

Ранее “Континент Сибирь” сообщал, что 17 октября 2022 года в Италии, по запросу министерства юстиции США, был задержан предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Отец бизнесмена считает, что это задержание носит «политический окрас».