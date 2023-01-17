Сын губернатора Красноярского края Александра Усса в суде Милана попросил об экстрадиции в Россию

Игорь Черных
 
Арестован сын губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс (на фото) считает, что задержание его сына носит "политический окрас". Фото пресс-службы ЗС Красноярского края

Артем Усс, сын красноярского губернатора, попросил суд об экстрадиции в Россию в ходе заседания, прошедшего в итальянском Милане, сообщает “Коммерсант”. 

19 октября министерство юстиции США сообщило о задержании Артема Усса. Он обвиняется в уклонении от американских санкций и отмывании денег. В Восточном округе Нью-Йорка пяти россиянам были предъявлены обвинения, связанные с международными закупками, контрабандой и отмыванием денег. По версии американского следствия Артем Усс вместе с другими обвиняемыми мог заключать незаконные сделки с нефтью. Вашингтон направил Италии запрос об экстрадиции красноярского бизнесмена в Соединенные Штаты. 

27 октября 2022 года Артем Усс также был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. 28 октября он был объявлен в федеральный розыск. МВД РФ намерено потребовать его экстрадицию на родину.

В ходе последнего судебного заседания в Милане Артем Усс заявил: «Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США», — сообщает “Коммерсант” со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В настоящий момент обвиняемый по решению Апелляционного суда находится под домашним арестом в пригороде Милана.

Ранее “Континент Сибирь” сообщал, что 17 октября 2022 года в Италии, по запросу министерства юстиции США, был задержан предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Отец бизнесмена считает, что это задержание носит «политический окрас».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  