Стало известно, какие автомобили люкс-брендов были проданы в СФО в 2022 году

По данным агентства «Автостат Инфо», в 2022 году в Сибири было продано более 20 новых автомобилей люкс-брендов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2022 году в СФО, по данным агентства, было зарегистрировано 7 новых внедорожников Bentley Bentayga (от 14,63 млн руб), 3 седана Bentley Continental (от 14,2 млн руб) и 3 Bentley Flying Spur (от 14,64 млн руб), 2 внедорожника Rolls-Royce Cullinan (от 25 млн руб), 1 суперкар Ferrari Roma (о 17,2 млн руб), 2 кроссовера Lamborghini Urus (от 15,9 млн руб), 4 суперкара Porsche 911 Carrera (от 9 млн руб), 1 спорткар Chevrolet Corvette (от 7,4 млн руб). Не остались в стороне и российские марки. Так, своего владельца нашел 1 представительский отечественный седан Aurus Senat (от 24 млн руб).

Стоит отметить, что официальный уход из России европейских люкс-брендов открыл региональным дилерам возможности для их параллельного импорта. Так, к примеру, в ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Geely, Omoda в Иркутской области) отметили «Континенту Сибирь», что среди автомобилей, привезенных по параллельному импорту, есть, к примеру, и автомобили Lamborghini. В компании говорят о наличии возможности поставок даже Rolls-Royce Cullinan, но лишь в случае наличия конкретного клиента. Изменилась ситуация и по бренду Porsche. «Если раньше наши объемы продаж автомобилей Porsche были ограничены квотами, которыми нам мог выделить дистрибьютор, то теперь мы можем поставить то количество автомобилей, которое соответствует спросу», – констатировал «Континенту Сибирь» совладелец ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков.

Анализируя данные за 2022 год, нельзя не затронуть и новые электрокары. За год в СФО было зарегистрировано порядка 50 таких машин. Среди них – 35 новых автомобилей Tesla, из которых большая часть пришлась на Tesla Y. Кроме того, своих владельцев нашли 4 Jaguar i-pace, 2 Evolute i-Pro, 1 Porsche Taycan. Кроме того, в списке регистраций оказались китайские электрокары Weltmeister ex5 (1), Voyah Free (1), Polestar 2 (1), Li Xiang One (1). Напомним, что ранее директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов в авторской колонке для «Континента Сибирь» подробно рассказывал о феномене китайских электрокаров, высоко оценивал их характеристики и прогнозировал вытеснение привычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания такими автомобилями. В свою очередь Петр Хомяков категорически не согласен с положительной оценкой потребительских характеристик электрокаров и отмечает, что производители таких автомобилей вводят в заблуждение клиентов.

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