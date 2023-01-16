«Вкусно — и точка» выходит на рынок Казахстана

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка», принадлежащая новокузнецкому предпринимателю Александру Говору, выходит на рынок Казахстана. Фирма подала заявку на регистрацию товарного знака в минюст страны. Ранее «Макдональдс» заявил об уходе из Казахстана.

16 января министерство юстиции Казахстана рассказало журналистам, что поступила заявка на регистрацию товарных знаков «Вкусно — и точка».

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения “Вкусно – и точка”, поданные от имени ООО «Система ПБО», — сообщили в минюсте. Ведомство цитирует казахстанский журнал «Власть».

В министерстве юстиции добавили, что в настоящее время в государственном реестре товарный знак под обозначением «Вкусно – и точка» не зарегистрирован.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Система ПБО» является ООО «Клуб Отель». Единственным владельцем компании указан новокузнецкий бизнесмен Александр Говор.

Ранее в ноябре 2022 года Макдональдс приостановил свою работу в Казахстане из-за проблем с поставками. В январе компания заявила об уходе с местного рынка.

Напомним, что также в ноябре 2022 года владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор приобрел логистического партнера Макдональдса в России. Компания занималась поставкой продуктов и упаковки в рестораны.